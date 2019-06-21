Суд допустил Саакашвили к выборам

Районный суд города Киева признал факт непрерывного проживания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Украине в течение пяти лет, что позволит ему принять участие в парламентских выборах. «Суд вынес справедливое решение по моей возможности участвовать в парламентских выборах. Еще на шаг ближе к победе», — прокомментировал решение суда Саакашвили. Украинское законодательство требует от кандидатов в народные депутаты проживания в стране в течение пяти лет перед выборами, а Саакашвили отсутствовал на Украине более года. Суд посчитал, что Саакашвили отсутствовал на Украине не по своей воле, то есть причина отсутствия была уважительной.

В июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили, находящегося в поездке по Европе, украинского гражданства. В сентябре того же года Саакашвили, при помощи оппозиционных украинских политиков, силой прорвался на Украину.

В феврале 2018 года группа одетых в камуфляж людей ворвалась в киевский ресторан, скрутила обедавшего там Саакашвили, отвезла в аэропорт и отправила на самолете в Польшу. В мае этого года президент Украины своим указом вернул Михаилу Саакашвили украинское гражданство и политик смог снова вернуться на Украину.

Саакашвили идет на выборы в Верховную раду во главе списка собственной партии «Движение новых сил». Однако попасть в парламент, преодолев пятипроцентный барьер, у партии Саакашвили шансов не много. Ее рейтинг настолько мал, что в социологических опросах название партии «Движение новых сил» не фигурирует, а попадает в раздел «другие партии», совокупный рейтинг которых составляет 0,2%.