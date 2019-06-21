Глава Белого дома Дональд Трамп объяснил, почему передумал наносить удар по Ирану. По его словам, это бы привело к 150 человеческим жертвам. Об этом президент США написал в своём микроблоге в Twitter. При этом он напомнил, то Иран сбил американский беспилотник, который летел над нейтральными водами.

«Признаюсь, все мы находились на взводе и уже готовы были ответить прямо ночью, – подчеркнул Трамп. – Мы были готовы нанести удары по трём различным целям. Но перед этим я спросил, сколько погибнет людей. Генерал мне ответил: «150 человек, сэр». Поэтому за 10 минут до удара я его остановил. Это был бы непропорциональный ответ на сбитый дрон».

Кроме того, американский лидер пояснил, что у него нет причин для спешки.

«Вооруженные силы США перестроены, новы и всегда находятся в полной боевой готовности. Безусловно, они самые лучшие в мире», – резюмировал глава Белого дома.

Напомним, ранее стало известно, что сразу после того как Иран сбил американский дрон, Трамп распорядился нанести удары по нескольким объектам в Иране. Однако в самый последний момент он передумал.