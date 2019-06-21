Ученые выяснили, из-за чего люди зевают

Как рассказал американский врач, специалист Политехнического института Эндрю Гэллап, зевота может свидетельствовать о перегреве мозга, пишет «Екатеринбург в эфире».

Современная версия звучит, что при помощи зевоты организм восполняет нехватку кислорода.

Однако Гэллап в ходе проводимых экспериментов выявил прямую связь между частотой зевоты и температурой мозга человека. Во время исследования врачи прикладывали на лбы добровольцев пакеты со льдом и горячей водой. Выяснилось, что люди, которым прикладывали пакеты с горячей водой начинали зевать чаще, чем испытуемым, которым прикладывали к голове лед.

Ранее специалисты выяснили, сколько шагов в день необходимо делать для сохранения здоровья. Оказывается, теория о 25 000 шагов обязательных в день является ошибочной. Для здоровья необходимо проделывать в день не менее 7 000 шагов. Эксперимент проводился на пожилых добровольцах. В ходе эксперимента было доказано, что после превышения этого рубежа польза для здоровья остается не доказанной, а влияние на организм посредственное.