Украина получит от США 700 млн долларов

Обе палаты конгресса США одобрили рад законопроектов о финансировании американских госструктур на 2020 год, в которых предусмотрено около 700 млн долларов для поддержки Украины, сообщило посольство США на Украине в своем Facebook. Для вступления в силу этих решений необходима лишь подпись президента США Дональда Трампа, который вряд ли наложит вето на законы.

Основная часть суммы — 445,7 миллионов долларов — будет потрачена через Государственный департамент США, Агентство по международному развитию и другие гражданские ведомства. По линии Пентагона, как уже сообщалось, будет выделено 250 млн долларов, из которых 50 млн будут потрачены, по выражению посольства США, на покупку «летального оружия оборонного характера».

Ранее сообщение о выделении 250 миллионов долларов для Украины появилось на сайте Пентагона. США планируют поставить на Украину снайперские винтовки, реактивные противотанковые гранатометы Javelin, противоартиллерийские радиолокационные системы и другое оборудование, а так же оказать услуги по переобучению украинской армии.