В Чехии призывают Украину смириться с потерей Крыма

Украина и мировое сообщество должны смириться с тем фактом, что Крым вернулся в состав России навсегда, заявил в интервью телеканалу Barrandov чешский президент Милош Земан.

«Это факт. Украине и мировому сообществу, несогласному с этим, необходимо смириться», — сказал он.

Лидер Чехии также напомнил, что санкции, введенные против России Евросоюзом, не смогли изменить политический курс России. Также российская экономика не понесла существенного урона, скорее наоборот, новые возможности получили российские предприятия.

Земан напомнил, что такие лидеры, как президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель поменяли свое отношение к санкциям. Ранее, Евросоюз принял решение о продлении антироссийских санкций из-за якобы «недостаточного выполнения Минских соглашений» Россией. Также на год был продлен так называемый крымский пакет антироссийских санкций.