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В Китае рассказал, какое оружие России отправит авианосцы США «кормить рыб»

Москва, 21.06.2019
  • В Китае рассказал, какое оружие России отправит авианосцы США «кормить рыб»

Минобороны РФ

Сверхсовременный российский подводный аппарат «Посейдон» с легкостью разгромит западные авианосцы, отправив их «кормить рыб», пишет китайская Sohu.

Автор материала напоминает, что отечественная субмарина привлекла к себе внимание западных специалистов после демонстрации на встрече сотрудников Минобороны и оборонной сферы.

«Посейдон» применяет ядерную энергию и несет ядерные ракеты, внешне напоминая собой атомную подлодку небольших размеров», - пишет СМИ.

Издание уверяет, что с началом поступления «Посейдонов» на вооружение ВМФ России «беззаботным дням для авианосцев США» придет конец. Автор статьи считает также, что Москва продемонстрировала «Посейдоны» раньше, чем они поступила на вооружение, чтобы принудить США соблюдать «правила игры». В противном случае российский беспилотник сможет отправить американские авианосцы «на корм рыбам», резюмирует автор материала.

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