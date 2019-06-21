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В Кремле готовят перечень поручений по итогам «Прямой линии» с Путиным

Москва, 21.06.2019
  • В Кремле готовят перечень поручений по итогам «Прямой линии» с Путиным

URA.RU/TASS

Дмитрий Песков – руководитель пресс-службы российского лидера – заявил, что в настоящее время в Кремле проходит совещание, на котором готовится перечень поручений по итогам «Прямой линии» с главой РФ РФ Владимиром Путиным.

По его словам, соответствующие поручения полили все подразделения администрации президента, передаёт РИА Новости

При этом Песков подчеркнул, что уже в самое ближайшее время члены администрации внимательно начнут работать со стенограммой «Прямой линии».

«Это очень серьёзная, кропотливая работа, – пояснил представитель Кремля, – перечень поручений формулируется очень тщательно, почти дословно, чтобы не упустить никаких планов, ни одного обещания, которые высказал президент в ходе прямой линии».

Напомним, 20 июня состоялась 17-я «Прямая линия» президента РФ Владимира Путина с россиянами. Более 4-х часов российский лидер отвечал на вопросы. В прямой эфир также выходили министры и главы регионов. 

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