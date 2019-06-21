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В Кремле заявили о необходимости обмена заключёнными с Украиной

Москва, 21.06.2019
  • В Кремле заявили о необходимости обмена заключёнными с Украиной

Сергей Карпухин/ТАСС

Глава пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневного общения с журналистам, заявил, что у России и Украины есть понимание необходимости продвижения в вопросе обмена заключенными. При этом он отметил, что разговор об этом идёт, однако, по его мнению, потребуется время, передаёт РИА Новости.

Представитель Кремля также напомнил, что накануне в ходе «Прямой линии» российский лидер Владимир Путин говорил, что Россия готова это обсуждать с Украиной.

«Но очень важно, чтобы эта готовность встречала взаимность с противоположной стороны, - отметил Песков. – Мы слышали также определённые заявления из Киева о том, что там есть своё понимание о необходимости продвижения в этом вопросе».

Пресс-секретарь президента РФ ещё раз пояснил, что для решения такого сложного, н очень важного вопроса потребуется время и, конечно же, двусторонняя работа.

«Надо понимать, что такая работа не может быть открытой и публичной, поэтому здесь в данном случае нужно просто набраться терпения и ждать», – резюмировал представитель Кремля.

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