В Прибалтике все готово для энергетического разрыва с Россией

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подписал с главами прибалтийских государств дорожную карту по рассинхронизации энергосистем балтийских республик с Россией. Присоединение Литвы, Латвии и Эстонии к энергосистеме ЕС намечено на 2025 год. Также подпись под документом поставили представители Польши, как страна, через которую пройдет присоединение.

Как сообщается в заявлении Еврокомиссии, политическая дорожная карта о синхронизации электрических сетей Литвы, Латвии, Эстонии с Континентальной европейской сетью через Польшу, была подписана главой ЕК Жан-Клодом Юнкером при участии представителя европейского Энергосоюза Мароша Шефовича. Также договор подписали главы прибалтийских государств.

Ранее сообщалось, что Калининградская область протестировала свои энергетические системы на предмет готовности работать в автономном режиме. Пилотные включения прошли успешно, что очень взволновало балтийских соседей самого западного российского региона. В Литве в этой связи выразили обеспокоенность возможными перебоями с электричеством в стране.