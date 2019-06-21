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Врачи рассказали об опасности антибиотиков

Москва, 21.06.2019

Как рассказал азам главы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский, бесконтрольное употребление антибиотиков может привести к росту случаев смертей от различных болезней во всем мире из-за мутации бактерий и появления устойчивых к антибиотикам организмов. Все это происходит из-за того, что люди зачастую злоупотребляют этим видом лекарственных препаратов.

«Длительный период бесконтрольного применения антибиотиков в здравоохранении и ветеринарии привел к распространению микроорганизмов с генетическими особенностями», - рассказал Смоленский в ходе выступления на конференции по вопросам биобезопасности, проходящей в Сочи.

Если в ближайшее время не взять ситуацию с употреблением этих средств под контроль, то к 2050 году число смертей от устойчивости к антибиотикам может вырасти до 10 миллионов.

Ранее сообщалось об опасности косметических средств с триклозаном, а именно мыла и средств для умывания. Сотрудники Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН в Пущино доказали, что данный антибиотик может быть более опасен для здоровья, чем для микробов, которые должен уничтожать при мытье.

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