Зеленский, олигархи и Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по подсчетам неназванных украинских экспертов для восстановления Донбасса необходимо более 300 млрд. гривен (11 млрд долларов США). «Мы не будем ожидать прекращения войны, мы этого очень хотим, мы уже сейчас начинаем работать на территории Донбасса, которую мы контролируем. Нужно показать людям, вынужденно пребывающим на временно оккупированных территориях, преимущества жизни в единой, свободной и независимой Украине», — заявил Зеленский.

Для превращения подконтрольной Киеву части Донбасса из депрессивного региона в привлекательную витрину, Зеленский решил «потрясти» олигархов. Он рассказал, что встречался с тремя самыми влиятельными бизнесменами Украины и обсуждал проблему восстановления Донбасса. «Местный бизнес готов нам помогать и инвестировать. То же самое я недавно предложил и собственникам большого бизнеса – Ринату Ахметову, Виктору Пинчуку, Игорю Коломойскому, с другими я еще не встретился, собираюсь, где-то прячутся. Если серьезно – они берут на себя ответственность за решение конкретных вопросов. Например, господин Пинчук обеспечит уже сейчас квартирами 24 семьи наших пленных моряков, и дальше будет заниматься проблемами социальной помощи всех военнослужащих. Это наша договоренность», — заявил Зеленский.

Виктор Пинчук, зять экс-президента президента Украины Леонида Кучмы, сколотил немалое состояние при помощи тестя. А уже на закате своего президентства Кучма так организовал конкурс по продаже государственного металлургического комбината «Криворожсталь», что он достался Пинчуку и Ахметову за 800 млн. долларов. Правда, через год новые власти отменили конкурс и перепродали «Криворожсталь» за 4 800 млн. долларов.

Покупка 24 квартир бездомным украинским морякам не станет для Пинчука финансовой проблемой – олигарх тратит на свой пиар намного больше. В последнее время Пинчук усиливает свое влияние на Зеленского, в частности он пролоббировал возвращение Кучмы на место главы украинской делегации в минской трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Для Зеленского Пинчук удобен как противовес олигарху Игорю Коломойскому – основному спонсору его президентской выборной кампании.

«С господином Ринатом Ахметовым мы не только пришли к согласию об отмене формулы “Роттердам плюс”, но и договорились, что он будет вкладывать деньги в медицину и инвестировать в дороги, инфраструктуру Донбасса», — заявил Зеленский. По информации журнала Forbes, Ахметов является самым богатым украинским бизнесменом с состоянием в 6 млрд долларов. Многие предприятия олигарха расположены на Донбассе и линия фронта разорвала производственные цепочки. Применение очень критикуемой украинцами схемы «Роттердам плюс» повышало стоимость электроэнергии, которую производят энергоенерирующие предприятия Ахметова. Однако дорогая электроэнергия не устраивает потребителей, среди которых счастливый обладатель ферросплавных заводов Пинчук. Впрочем, такие активы есть у Ахметова.

«Господин Игорь Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он об этом еще не знает», — сострил Зеленский. Шутки шутками, но выходит, что экономный Коломойский даже не пообещал президенту что-то потратить. Возможно олигарх, финансово вложившись в избрание Зеленского президентом, рассчитывает исключительно зарабатывать, а не тратить деньги.

Однако попытки Зеленского восстановить отношения с неконтролируемой частью Донбасса неожиданно натолкнулись на сильное противодействие старой власти. В наследство Зеленскому достался генеральный прокурор Юрий Луценко, «верный оруженосец» экс-президента Петра Порошенко. Как только на переговорах в Минске Кучма озвучил предложение о снятии блокады с ДНР и ЛНР, Луценко объявил о возбуждении уголовных дел «о подготовке к финансированию терроризма». Уволить неадекватного генпрокурора может только Верховная Рада, но она так же оппозиционна Зеленскому и даже не поставила вопрос об увольнении Луценко на голосование. Таким образом какие-либо шаги по мирному урегулированию Зеленский сможет сделать после досрочных парламентских выборов, которые состоятся 21 июля этого года.