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Зеленского готовят к встрече с Путиным

Москва, 21.06.2019
  • Зеленского готовят к встрече с Путиным

Из открытых источников

По сообщению украинского депутата Михаила Поплавского, в настоящий момент команда президента Украины Владимира Зеленского ведет активную подготовку к встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

Парламентарий сообщил, что по его информации «идет активная подготовка, поскольку выезжать надо с конкретными результатами».

Он также подчеркнул, что для «просто приехать недостаточно», и сторонам необходимо согласовать «дипломатические каналы».

По сообщению Поплавского, главный вопрос, который собирается поднять Зеленский на встрече — это принадлежность Крыма и ситуация на Донбассе.

У команды есть устойчивое мнение, что вопрос прекращения огня в Донбассе необходимо решать с российским лидером Владимиром Путиным, подчеркнул депутат. Он уверен, что достигнуть решения  вопроса по ситуации с ЛНР и ДНР военными методами невозможно. Здесь необходимо использовать политико-правовые и дипломатические основания на переговорах с Путиным.\

Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году по итогам референдума, на котором более 98% граждан полуострова проголосовали за вхождение в состав РФ.

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