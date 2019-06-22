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Для чего необходим антиплагиат?

Москва, 22.06.2019
С развитием интернета открылись широкие возможности для студентов. Ведь научную работу стало легко скачать и выдать за свою. Преподавателям на глаз определить плагиат не так просто, но по некоторым признакам это было сделать можно.
#PressRelease

Но если раньше достаточно было немного переставить абзацы, использовать несколько источников, чтобы завуалировать скачанную из сети работу, то сегодня сделать это намного сложнее – появились специальные программы, которые легко определяют плагиат.

Как появился Антиплагиат?

Авторам курсовых, студенческих и прочих научных работ не запрещается использовать интернет, как источник информации. Это намного проще, чем сидеть в библиотеке и обрабатывать тома литературы. Но в сети быстро появились так называемые банки рефератов, чем не преминули воспользоваться многие студенты. На первых порах определить то, что текст скачан с интернета, было не очень сложно. Но со временем проблема появления программ, которые бы позволяли быстро и точно определить, является ли текст плагиатом, стала остро. Причин этому несколько:

  • студенты научились обрабатывать тексты и путем несложных манипуляций доводили их до нужного вида;
  • для проверки текстов преподаватели тратили немало сил, ведь им приходилось вручную вбивать предложения или целые абзацы в поисковик;
  • некоторый материал разрешено использовать (цитаты научных деятелей, выдержки из нормативно-правовых актов и т.д.), преподаватель тратил время, чтобы проверить источники.

Да, многим студентам удавалось обмануть систему, успешно компилировать тексты и сдавать их под видом своих. Но длилось это не долго, наступила эра Антиплагиата.

Программа против плагиата текстов

Определить, скачана ли целая работа из сети, ее конкретная глава, несколько абзацев или фрагментов, стало сложно. Это отнимало немало времени и сил. В 2007 году появилась первая программа, которая позволяла определить, является ли текст плагиатом. Она сразу решила проблему – выдать чужую работу с интернета за свою стало практически невозможно.

Со временем стали появляться и другие программы антиплагиата. Правда многие из них были ориентированы не на борьбу со студентами-халявщиками, а направлены на анализ веб-контента. Сегодня самые известные из них, это Антиплагиус, Text.ru, ETXT, Адвего, Content-Watch. Но для анализа студенческих работ используется специализированный – то же, но уже более усовершенствованный Антиплагиат с базой научных работ, который эффективно не один год доказывает свою эффективность.

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