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Как определиться с выбором проекта загородного дома

Москва, 22.06.2019
Широкое разнообразие проектов домов создает некоторые сложности при выборе подходящего плана.
#PressRelease

Но если придерживаться определенной последовательности, обратившис в компанию https://www.terem-pro.ru/catalog/odnoetazhnye-karkasnye-doma-8-8/, то этот процесс не только не займет много времени, но и принесет ожидаемый результат в виде коттеджа, который точно соответствует личным предпочтениям.

Шаг 1: этажность

На первом этапе нужно определиться с числом этажей в будущем доме. Одноэтажные постройки считаются оптимальными для семей, в которых проживают маленькие дети и пожилые люди. Кроме того, такие дома проще и быстрее возводить. Среди недостатков одноэтажных коттеджей можно выделить следующее:

  • при равной площади такие дома занимают больше места на участке, чем двухэтажные;
  • необходимо организовать отопление чердачного помещения, что приведет к росту расходов на коммунальные услуги зимой;
  • максимальная площадь одноэтажных домов составляет 200 кв.м.

Последний пункт требует пояснения. Одноэтажные дома можно возводить и большей площади. Но в подобных случаях внутри коттеджа необходимо организовать сеть коридоров, из-за чего нарушается связь между комнатами и теряется общая концепция жилища.

Помимо стандартных двухэтажных домов с полноценным чердаков можно возвести коттеджи с мансардой. Второй вариант удобен тем, что для таких построек требуется менее мощный фундамент. Однако из-за конструктивных особенностей мансарды, замещающей, по сути, чердак увеличиваются расходы на монтаж утеплителей.

Шаг 2: количество помещений

На втором этапе нужно определиться с числом и предназначением помещений. На этой стадии также рекомендуется учесть возможные изменения в будущем: переселение престарелых родственников, переезд детей с семьей и так далее. Также нужно определиться с тем, какими особенностями будут обладать помещения: наличие островка на кухне, барной стойки в комнате и другое.

Шаг 3: общие размеры

Подбирая проект, нужно учитывать особенности земельного участка. По закону, стены дома и крыша не могут заходить за определенные пределы, указанные на градостроительном плане.

Рассчитывая общую площадь дома, рекомендуется обратить на следующие рекомендованные параметры внутренних помещений (кв.м.):

  • спальня — 10-14;
  • гостиная — 8;
  • кухня — 8-12 (если вместе со столовой, то 12-15);
  • санузел — 7-10;
  • лестница — 6;
  • техпомещения — 6-15;
  • прихожая — 7-10.

Также следует учесть, на 10-15% от общей площади приходятся на коридоры.

Рекомендации

При выборе проекта нужно учитывать геологические и другие особенности земельного участка. Для уменьшения расходов на коммунальные услуги жилые комнаты нужно размещать на южной стороне. Чтобы снизить затраты на строительство, гараж следует возвести отдельно от дома.

При выборе проекта также нужно учесть, что внести изменения в дом на стадии строительства можно при условии, если это не повлечет за собой снос или разрушение несущих конструкций.

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