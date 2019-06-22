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Как выбрать квест для детей

Москва, 22.06.2019
Ваш ребенок хочет провести свой день рождения в игровой форме и пригласить на него своих друзей? Решением может стать организация набирающего популярность направления квестов.
#PressRelease

В крупных городах, например как Москва, можно встретить детские квесты, в которых могут находиться одновременно до 8 человек, однако некоторые из них имеют ограничение по возрасту с 10 лет. Поэтому подходят такие мероприятия не всем компаниям и подбор сюжета квеста в таком случае будет ограничен. Исходя из этого, существует несколько альтернативных вариантов проведения квест-игры, которые идеально подойдут для проведения праздника.

Выездной квест

Подразумевает выезд с большим количеством участников – вплоть до 25 человек. При этом игру вполне можно устроить даже в квартире.

Все действие квеста ведет аниматор в костюме персонажа, отвечающего сюжету игры. Он занимает детей историями, выдает им задания, реквизит.

Квест - рум

Предполагается разделение участников на несколько команд по 5 человек. Игры при этом проходят друг за другом в одном квесте или в разных помещениях параллельно.

Последовательное проведение квеста

Сперва может показаться, что это не очень удобный вид организации праздника, однако делайте поспешных выводов.

При таком виде проведения квеста все дети гарантированно поучаствуют в нем. Тем более, что проходить один и тот же сюжет разными группами очень весело, так как образуется много тем для разговоров – что  у кого получилось найти, открыть, отгадать и т.д.

Для детей можно устроить перекус: в то время пока первая команда проходит квест, вторая пьет напитки и ест угощения в специально отведенном месте для отдыха.

Параллельные сюжеты в двух квестах

Главная особенность такого способа – можно сэкономить время. Гости параллельно проходят сюжеты и заканчивают практически в одно время. Такой вариант будет удобен, если у вас намечается довольно плотная программа проведения праздника.

Домашний квест по приготовленному сюжету

Можно устроить игру в своем доме. Нужно всего лишь подобрать сюжет домашнего квеста по написанным инструкциям. В таком случае нет необходимости ехать куда – то, все дети смогут поучаствовать в игре, а сценарий подойдет для всех. Еще одно преимущество такого варианта выходит из небольшой стоимости всего представления.

Альтернативные варианты

Вполне можно попробовать подобрать и другой формат проведения праздника, где задействовано массовое развлечение, к примеру можно сходить в боулинг, кинотеатр, батутный парк, парк аттракционов, зоопарк.

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