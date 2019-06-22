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Кризис в структуре «Ростеха» лишил Минобороны РФ поставок БМП

Москва, 22.06.2019
Министерство обороны Российской Федерации пытается добиться в апелляционном суде выплаты неустойки за срыв государственного оборонного заказа «Курганмашзаводом», которым управляет ГК «Ростех».
#PressRelease

Дело касается контракта на поставку моторов и других комплектующих для БМП-2 и машин, выпускаемых на их базе. Как передает источник http://pravdaurfo.ru/articles/177825-minoborony-rf-ostalos-bez-bmp-iz-za-krizisa-v, отгрузка запчастей суммарной стоимостью 52 млн руб. должна была быть произведена 25 ноября 2016 года, однако они были получены только в последнюю декаду марта 2017 года. За несоблюдение сроков военное ведомство намерено взыскать больше 18 млн руб.

Однако суд первой инстанции занял сторону промышленников, объяснивших просрочку тем, что продолжительность производственного цикла всех заказанных комплектующих составляет семь с половиной месяцев, что превышает срок действия контракта – «Курганмашзавод» не имел физической возможности своевременно изготовить требуемый объем запасных частей.

Это предприятие занимает монопольное положение в сфере выпуска БМП и запчастей, а потому не имело права отказаться от выполнения данного контракта даже с учетом того, что невозможность вовремя изготовить нужные моторы была понятна изначально.

При этом поставщик техники для пехоты обязан иметь требуемые комплектующие для поддержания боеспособности БМП. Однако вследствие финансовых сложностей «Курганмашзавод» пока лишен возможности работать про запас, из-за чего машины шесть месяцев простояли на ремонтных базах без требуемых комплектующих.

По словам представителей «Ростеха», находящееся под их управлением предприятие находится в трудном финансовом состоянии вследствие огромной долговой нагрузки, а решение споров с его деловыми партнерами в настоящее время осуществляется судебными органами.

«Курганмашзавод» каждый месяц получает иски от контрагентов, которые поставляли запчасти для исполнения гособоронзаказа. Например, суд первой инстанции признал требования АО «103 Арсенал», выступавшего соисполнителем по ремонтному государственному оборонному заказу 2016-2017 годов.

Предприятие на своих производственных мощностях ремонтировало отдельные запчасти БМП. Долг и неустойка перед контрагентом продолжают расти и сейчас.

Государственная корпорация «Ростех» собирается увеличить уставный капитал «Курганмашзавод» на 9 млрд руб. путем дополнительной эмиссии акций. Принятие итогового решения об их размещении должно состояться в июле нынешнего года.

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