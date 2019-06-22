Названы самые опасные виды рака

Специалисты министерства здравоохранения России назвали самые опасные виды онкологический заболеваний. При этом они оценивали уровень частоты летальных случаев среди всех пациентов.

В итоге, самым опасным видом онкологии стал рак поджелудочной железы. Согласно данным ведомства уровень смертности от него по итогам 2018 года составил 39,9 %. Дале следует рак печени и внутрипеченочных протоков (38,4 %), а также рак пищевода (29,9 %), передаёт RT.

Кроме того, очень высокий уровень смертности зафиксирован у онкологических заболеваниях трахеи, бронхов и лёгких (21,9 %), а также при раке глотки (17,3%).

При этом самые низкие показатели смертности в прошлом году зафиксированы при злокачественных опухолях молочной железы (3%), тела матки (2,2%), губы (1%), щитовидной железы (0,6%) кожи (кроме меланомы) – 0,4%.

Всего в 2018 году в России было зафиксировано 3,7 млн человек, которые страдают от онкологических заболеваний.

Ранее сообщалось, что по данным учёных, всего две порции йогурта в неделю могут предотвратить образования у человека злокачественных образований в кишечнике.