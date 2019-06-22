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«Он не осознаёт, что творит»: в Госдуме оценили угрозу Трампа в адрес Ирана

Москва, 22.06.2019
  • «Он не осознаёт, что творит»: в Госдуме оценили угрозу Трампа в адрес Ирана

Zuma\TASS

Юрий Швыткин – заместитель председателя комитета по обороне нижней палаты российского парламента – прокомментировал слова главы Белого дома Дональда Трампа, который пригрозил Ирану, что в случае войны США его ждут «невиданными прежде разрушения». По мнению депутата, такие заявления являются неуместными и безответственными, передаёт RT.

«Трамп вообще не осознаёт, что творит, – подчеркнул Швыткин. – Он просто даже не чувствует никакой ответственности перед миром за то, что его решения могут привести к катастрофе планетарного масштаба».

При этом он подчеркнул, что усугубления конфликта между США и Ираном сильно ударит по экономике очень большого количества стран мира. Прежде всего, по мнению депутата, пострадают те, кто импортируют иранскую нефть.

«Вот здесь как раз чётко вида позиция Трампа не как президента и ответственного политика, а как бизнесмена, который путём запугивания и создания проблем хочет получить для себя какие-то финансовые выводы», - резюмировал депутат.

Минувшей ночью в интервью телеканалу NBC президент США Дональ Трамп заявил, что в случае войны с Ираном, эта страна столкнется с «невиданными прежде разрушениями». Однако он подчеркнул, что не стремится к такому развитию событий.

Ранее, объясняя, почему он передумал наносить удар по Ирану, глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон пока никуда не торопится. При этом, по его словам, «вооруженные силы США перестроены, новы и всегда находятся в полной боевой готовности».

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