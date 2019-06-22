Особенности оплаты пени по налогам

Вследствие этого налоговый орган, который не получил выплаты своевременно, налагает на организацию обязанность выплатить штрафы и пени. Если штрафы к налогоплательщикам в подобных ситуациях применяют достаточно редко, то пеня назначается почти всегда. Чтобы знать, как оплатить пени по налогам, необходимо иметь представление о том, как она начисляется. Пеня представляет собой дополнительные затраты, обычно начисляемые плательщикам, которые один или несколько раз пропустили перечисления средств. Несоблюдение налогового законодательства чревато и гораздо более серьезные последствиями, так что надо как можно быстрее произвести необходимые расчеты и оплатить пени, начисленные по налогам.

Оплачивать пени, которые были начислены после пропуска даты выплаты налогов, необходимо с применением отдельных платежных поручений. При составлении этих документов, которые в дальнейшем передаются в налоговую службу для проверки, надо принимать во внимание ряд нюансов. К примеру, в графе, где указывается основание для осуществления этого платежа, можно использовать один из трех вариантов обозначений:

Если выплата начисляемой каждодневно на должника штрафной санкции осуществляется своими силами на основании акта сверки либо справки, где указываются выполняемые расчеты, то в этом случае в платежном поручении надо использовать аббревиатуру «ЗД».

Если оплачивается пеня, начисленная в результате налоговой проверки, то в платежном поручении нужно указать сокращение «АП».

Если оплачивается пеня, затребованная инспекцией ФНС, то в этой ситуации в нужную графу платежного поручения проставляется обозначение «ТР».

С этими нюансами, а также с другими характеристиками проводки по перечислению пени в госбюджет должны быть прекрасно знакомы работники бухгалтерии. Налоговая служба не станет дожидаться выплаты от должника вечно, оставаясь в бездействии. Спустя некоторое время после невыплаты налога и невыплаты пени она передаст дело должника судебным приставам-исполнителям, и они будут посещать должника, пока не удостоверятся в выполнении им своего обязательства перед госбюджетом. Ввиду того, что должник стал причиной вовлечения судебных приставов в процедуру получения причитающихся государству денежных средств, в дальнейшем должнику придется выплатить денежную компенсацию их труда.