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Особенности выбора электросушилки для рук

Москва, 22.06.2019
Количество разнообразных моделей электросушилок для рук весьма велико.
#PressRelease

Чтобы выбрать среди них наиболее подходящую для конкретных условий сушку для рук, необходимо руководствоваться несколькими основными критериями, указанными ниже.

  • Способ включения. Устаревшие модели, в настоящее время попадающиеся в продаже крайне редко, включаются после нажатия на кнопку. Включение современных моделей происходит автоматически с использованием бесконтактного способа – для обдува рук надо только поднести их под отверстие, откуда подается нагретый воздух.
  • Материал, использованный для изготовления корпуса электросушилки. В этих целях используется металл (нержавейка либо анодированный алюминий) или полимер (полипропилен, поликарбонат, меламин либо ABS-пластик). Разница между двумя данными вариантами состоит в стоимости. Изделия с металлическими корпусами стоят дороже моделей с корпусами из пластмассы.
  • Мощность. Необходимо отличать мощность мотора от мощности нагревательных элементов, но эти сведения не всегда указываются именно в таком виде (обычно в документации содержится информация лишь о мощности мотора). Желательно, чтобы нагревательные элементы имели мощность, равную 90-95% от мощности мотора. В настоящее время в продаже предлагаются электросушилки для рук с мощностью мотора от 800 до 2600 ватт. Модели с небольшой мощностью за одно и то же время потребляют меньше электроэнергии, чем более мощные модели, однако при их использовании для высушивания рук требуется больше времени, так что экономия денег на оплате электричества не достигается. Зато маломощные устройства оказывают щадящее воздействие на кожу рук.
  • Уровень шума при работе. Чем мощнее электросушилка, тем громче работает ее вентилятор. При установке этого устройства в общественном туалете, душевой спортивного зала, на вокзале уровень шума не имеет большого значения. Однако в небольших кафе или салонах красоты слишком шумное устройство может помешать расслаблению и отдыху.
  • Дизайн. Он определяется категорией помещения, где устанавливается электросушилка для рук. Для молодежного клуба подойдут асимметричные устройства с яркими элементами, а для отеля или госучреждения – классические приборы квадратной или прямоугольной формы. Но большинство моделей электросушилок обладают универсальностью, так что они могут устанавливаться в любых помещениях.
  • Антивандальная защита. Электросушилки для рук, установленные в общественных местах, подвергаются большому риску повреждения вандалами. Для решения этой проблемы следует использовать в таких местах модели электросушилок, обладающие необходимой защитой от вандализма.
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