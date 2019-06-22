Путин: российский флаг над Курилами спущен не будет

Президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1», отвечая на вопрос ведущего о территориальных претензиях Японии на острова Курильской гряды, заявил, что российский флаг над Курилами спущен не будет.

«Таких планов у нас точно нет», - подчеркнул глава РФ, добавив при этом, что у нашей страны существуют большие программы развития Дальнего Востока, включая Южные Курилы.

По словам президента, все эти программы будут обязательно реализовываться.

«Мы будем там развивать инфраструктуру. Недавно, например, мы открыли там новый аэропорт», - сказал Путин.

Напомним, российско-японские отношения на протяжении многих лет омрачает отсутствие мирного договора после окончания Второй мировой войны. Токио заявляет свои права на четыре острова юга Курильской гряды — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах, который был заключен в 1855 году.

В свою очередь Россия придерживается позиции, что точку в данном споре поставила советско-японская декларация, которая была подписана ещё в 1956 году. Между тем, в Японии всегда считали, что документ был лишь частичным решением проблемы и никогда не отказывались от претензий на все острова.