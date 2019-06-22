Российский бомбардировщик пролетел вблизи испанского авианосца в Балтийском море

Российский бомбардировщик Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца «Хуан Карлос I», выполнявшего маневры в рамках учений НАТО в Балтийском море.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на испанский телеканал Antena 3, Су-24 пролетел рядом с кораблем «на относительно низкой скорости» и очень небольшой высоте. При этом подчёркивается, что бомбардировщик был обнаружен радарами. Однако его маневры не были опасными, поэтому никаких ответных мер не принято не было.

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Су-24 – советский и российский тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днём и ночью, в том числе на малых высотах с прицельным поражением наземных и надводных целей. В настоящее время в частях ВКС РФ Су-24 постепенно заменяется фронтовым бомбардировщиком Су-34.