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Типы и особенности работы автоматических выключателей

Москва, 22.06.2019
#PressRelease

Использование автоматических выключателей в электрических сетях позволяется добиться:

  • длительной поддержки номинальной нагрузки в системе;
  • защиты электрического оборудования за счет мгновенного отсечения питания.

Данные устройства могут выполнять и другие функции. С их помощью оператор может вручную выводить определенное оборудование из сети, изменять ее конфигурацию, менять схемы питания. 

Но все же основной функцией автоматических выключателей является обеспечение безопасности. Аварийная ситуация может возникнуть спонтанно, оператор не всегда сможет среагировать на ее появление, что чревато серьезными последствиями. Автоматическое устройство же обеспечивает отсекание питания при аварии.

Какие бывают?

Сегодня на рынке представлен широкий выбор автоматических выключателей. Классифицируются они по ряду признаков, один из них – по видам тока, который используется в сети (постоянный, переменный синусоидальный). Также автоматы различаются по величине напряжения – одни из них предназначены для низковольтного оборудования (до 1000 В), другие – высоковольтного (1000 В и выше).

Также модели автоматических выключателей отличается устройством. Они бывают одно-, двух-, трех, четырехполюсные. Помимо контактной системы в их конструкцию входят дугогасительная система и расцепливающее устройство.

Отсекание напряжение может осуществляться мгновенно или с задержкой по времени. По этому показателю различают нормальные, селективные и быстродействующие выключатели.

Сегодня, как в быту, так и на коммерческих объектах, если речь идет о небольших токах, чаще используют модульные автоматические выключатели. Они имеют унифицированную конструкцию, легко монтируются, их можно расширять для включения большего числа функций.

Как выбрать?

Подбирать автоматические выключатели следует, основываясь на основных параметрах:

  • количество полюсов;
  • ток перегрузки;
  • тип, характеристики срабатывания;
  • количество автоматов;
  • наибольшая отключающая способность.

При выборе автоматических выключателей необходимо ориентироваться не на мощность бытовой техники, а электрическую проводку, которая используется на объекте. Необходимо учитывать также производителя автоматов, так как от этого во многом зависит качество работы устройства. При этом эксперты рекомендуют использовать всю автоматику одного производителя, это минимизирует риск любого несоответствия.

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