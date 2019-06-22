В Кремле назвали условие возобновления авиаперевозок в Грузию

Дмитрий Песков – глава президентской пресс-службы – озвучил условие возобновления авиаперевозок из РФ в Грузию. По словам представителя Кремля, запрет на авиаперевозки россиян будет отменён сразу после того, как исчезнет угроза для их нахождения на территории Грузии, передаёт РБК.

«Здесь всё очень просто, – пояснил Песков. – Ситуация в Грузии должна нормализоваться, должны исчезнуть любые угрозы для безопасности наших граждан. Если это произойдёт, то и надобности для запретов на авиаперевозки не будет».

Ранее сообщалось, что вечером 21 июня глава российского государства Владимир Путин подписал указ, которым с 8 июля временно вводится запрет на авиаперевозки российскими авиакомпаниями граждан нашей страны с территории РФ на территорию Грузии.

Также туроператорам, работающим в России рекомендовано прекратить продажу туристических путёвок в Грузию. Этим же указом правительству дано поручение обеспечить возвращение на родину всех граждан России, которые в настоящее врем находятся в Грузии.

Напомним, 20 июня в Тбилиси во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) на представителя российской делегации Сергея Гаврилова напали радикалы, которые прорвавшись в здание парламента, где проходила сессия МАП, облили его водой и пытались отобрать документы. Позже отель, в котором находилась наша делегация, забросали яйцами, при этом звучали требования к россиянам немедленно покинут Грузию.

Уже вечером возле здания парламента собравшиеся потребовали отставки правительства, а ближе к полуночи пошли на штурм парламента. Между протестующими и правоохранителями начались столкновения. В ответ полицейские применили спецсредства. В результате пострадали более 240 человек. В ночь на 21 июня президент Грузии Майя Зурабишвили обвинила в провоцировании беспорядков Россию, подчеркнув, что только «русские заинтересованы в дестабилизации обстановки в стране». При этом Россию она назвала «врагом Грузии и оккупантом».