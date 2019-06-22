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В НАТО оценили вероятность военного конфликта с РФ

Москва, 22.06.2019
  • В НАТО оценили вероятность военного конфликта с РФ

DPA/TASS

Согласно докладу, который обнародовал Оборонный колледж НАТО, военный конфликт между Россией и странами альянса в настоящее время маловероятен, однако исключать такое развитие событий всё-таки нельзя. При этом речь идёт о возможном конфликте на северо-восточных границах НАТО, в частности на территории Прибалтики, передаёт РИА Новости.

Как подчеркивается в документе, именно в Прибалтику необходимо отправить как можно больше войск США, так как «балтийские республики могут стать для Москвы способом разрушить архитектуру безопасности Европы».

Также в докладе отмечается, что за последние 10 лет Москва продемонстрировала намерение подорвать архитектуру европейской безопасности.

«Риск военного конфликта между НАТО и Россией в настоящее время очень низкий, однако нельзя его не рассматривать как вероятность. Поэтому, чтобы исключить даже самые малейшие риски, потенциал сдерживания НАТО в Прибалтике надо усиливать регулярной отправкой туда американских войск», - считают авторы документа.

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