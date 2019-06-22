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Виды металлоконструкций и особенности их производста

Москва, 22.06.2019
Металлоконструкция состоит из элементов, соединенных между собой и собранных различными методами, что позволяет сооружать объекты любой конфигурации.
#PressRelease

В зависимости от выбранного метода производства металлоконструкции http://plazma-spb.ru/izgotovlenie-metallokonstruktsij- делят на виды, в зависимости от эксплуатации – на типы.

Область применения

Главной отраслью является строительная. Благодаря таким конструкциям строят опоры и каркасы. Самыми сложными считаются металлоконструкции, используемые для строительства железных дорог, автомобильных мостов, вышек, башен.

Металлоконструкции активно используют в следующих отраслях:

  • транспортной;
  • энергетической;
  • промышленной;
  • строительной.

В процессе производства учитывают специфику назначения, после чего выбирают подходящую сталь, способную обеспечить безопасный и длительный эксплуатационный срок.

Классификация

Основная классификация – разделение конструкций в зависимости от сферы применения. Таким образом, для одних объектов требуются конструкции с длительной эксплуатацией, для других – с высоким уровнем устойчивости к деформации.

В зависимости от способа производства конструкции бывают:

  • литыми;
  • штампованными;
  • сварными;
  • клепаными;
  • комбинированными.

По эксплуатации металлоконструкции бывают:

  1. Стационарными – неразборные постоянные конструкции. Используют в каркасах зданий и сооружений.
  2. Трансформируемыми – одни и те же элементы используют для производства изделий, отличающихся по размерам, эксплуатационным характеристикам, конфигурациям.
  3. Сборно-разборными – при необходимости конструкцию можно демонтировать и перенести в другое место.

Особенности производства

Благодаря использованию различных технологий можно получить надежные и долговечные конструкции с высоким уровнем прочности. На производстве используют легирующую сталь с примесью хрома. Готовая продукция не подвержена появлению коррозии.

В борьбе с коррозией металлические конструкции покрывают специальными защитными составами. Антикоррозийную краску наносят на готовую продукцию. У защищенных от коррозии металлоконструкций эксплуатационный срок намного выше.

Место производства металлоконструкций

Литые металлоконструкции производят на заводах металлопроката. На заводах металлоконструкций и частично на строительных объектах изготавливают штампованные, сварные, комбинированные, клепаные элементы.

Преимущества:

  • удобно перевозить;
  • легко монтировать и демонтировать;
  • приемлемая цена;
  • быстрые сроки изготовления;
  • высокий уровень точности;
  • легко обслуживать.

Металлические конструкции практически незаменимы для промышленной отрасли.

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