Виды металлоконструкций и особенности их производста

В зависимости от выбранного метода производства металлоконструкции http://plazma-spb.ru/izgotovlenie-metallokonstruktsij- делят на виды, в зависимости от эксплуатации – на типы.
Главной отраслью является строительная. Благодаря таким конструкциям строят опоры и каркасы. Самыми сложными считаются металлоконструкции, используемые для строительства железных дорог, автомобильных мостов, вышек, башен.
Металлоконструкции активно используют в следующих отраслях:
В процессе производства учитывают специфику назначения, после чего выбирают подходящую сталь, способную обеспечить безопасный и длительный эксплуатационный срок.
Основная классификация – разделение конструкций в зависимости от сферы применения. Таким образом, для одних объектов требуются конструкции с длительной эксплуатацией, для других – с высоким уровнем устойчивости к деформации.
В зависимости от способа производства конструкции бывают:
По эксплуатации металлоконструкции бывают:
Благодаря использованию различных технологий можно получить надежные и долговечные конструкции с высоким уровнем прочности. На производстве используют легирующую сталь с примесью хрома. Готовая продукция не подвержена появлению коррозии.
В борьбе с коррозией металлические конструкции покрывают специальными защитными составами. Антикоррозийную краску наносят на готовую продукцию. У защищенных от коррозии металлоконструкций эксплуатационный срок намного выше.
Литые металлоконструкции производят на заводах металлопроката. На заводах металлоконструкций и частично на строительных объектах изготавливают штампованные, сварные, комбинированные, клепаные элементы.
Преимущества:
Металлические конструкции практически незаменимы для промышленной отрасли.