Виды металлоконструкций и особенности их производста

В зависимости от выбранного метода производства металлоконструкции http://plazma-spb.ru/izgotovlenie-metallokonstruktsij- делят на виды, в зависимости от эксплуатации – на типы.

Область применения

Главной отраслью является строительная. Благодаря таким конструкциям строят опоры и каркасы. Самыми сложными считаются металлоконструкции, используемые для строительства железных дорог, автомобильных мостов, вышек, башен.

Металлоконструкции активно используют в следующих отраслях:

транспортной;

энергетической;

промышленной;

строительной.

В процессе производства учитывают специфику назначения, после чего выбирают подходящую сталь, способную обеспечить безопасный и длительный эксплуатационный срок.

Классификация

Основная классификация – разделение конструкций в зависимости от сферы применения. Таким образом, для одних объектов требуются конструкции с длительной эксплуатацией, для других – с высоким уровнем устойчивости к деформации.

В зависимости от способа производства конструкции бывают:

литыми;

штампованными;

сварными;

клепаными;

комбинированными.

По эксплуатации металлоконструкции бывают:

Стационарными – неразборные постоянные конструкции. Используют в каркасах зданий и сооружений. Трансформируемыми – одни и те же элементы используют для производства изделий, отличающихся по размерам, эксплуатационным характеристикам, конфигурациям. Сборно-разборными – при необходимости конструкцию можно демонтировать и перенести в другое место.

Особенности производства

Благодаря использованию различных технологий можно получить надежные и долговечные конструкции с высоким уровнем прочности. На производстве используют легирующую сталь с примесью хрома. Готовая продукция не подвержена появлению коррозии.

В борьбе с коррозией металлические конструкции покрывают специальными защитными составами. Антикоррозийную краску наносят на готовую продукцию. У защищенных от коррозии металлоконструкций эксплуатационный срок намного выше.

Место производства металлоконструкций

Литые металлоконструкции производят на заводах металлопроката. На заводах металлоконструкций и частично на строительных объектах изготавливают штампованные, сварные, комбинированные, клепаные элементы.

Преимущества:

удобно перевозить;

легко монтировать и демонтировать;

приемлемая цена;

быстрые сроки изготовления;

высокий уровень точности;

легко обслуживать.

Металлические конструкции практически незаменимы для промышленной отрасли.