Виниры на передние зубы: виды и особенности установки

Материалы, используемые для изготовления этих микропротезов, прекрасно пропускают свет, благодаря чему зубы имеют естественный вид. Установка виниров является безболезненной и выполняется довольно быстро. Для этого пациенту нужно побывать у стоматолога два-три раза.

Главным критерием, на основании которого классифицируются виниры, служит материал их изготовления. Самыми качественными стоматологи считают виниры из керамики, вы можете посмотреть фото виниры на передние зубы до и после: фарфоровые или сделанные из диоксида циркония. Микропротезы из композита стоят дешевле, но подходят не во всех случаях. Каждая из перечисленных разновидностей виниров имеет свои плюсы и минусы.

Фарфоровые виниры обладают высокой прочностью, не меняют цвет с течением времени и являются полупрозрачными. Комбинация этих свойств дает возможность придать зубам совершенно естественный вид.

Виниры, сделанные из диоксида циркония, характеризуются очень высокой прочностью, не тускнеют с течением времени и имеют гораздо более продолжительный срок эксплуатации, чем фарфоровые аналоги. Однако и стоят они намного дороже. Помимо этого, в зубоврачебной клинике для установки таких виниров должно иметься специальное оборудование, а выполняющие ее врачи должны обладать высокой квалификацией.

Композитные виниры делают прямо в зубоврачебном кабинете в момент их установки. Для этого пациенту нужно посетить врача лишь один раз. Такие виниры обычно устанавливают на жевательные зубы. Они стоят меньше, чем керамические аналоги, но и срок их эксплуатации существенно меньше.

Помимо керамических и композитных виниров, в микропротезировании используются люминиры. Они представляют собой пластинки толщиной 0,2 миллиметра, изготовленные из сверхпрочного фарфора. Их наклеивают на эмаль с использованием не растворимого в слюне клея, в котором содержится фтор, оказывающий благотворное воздействие на зуб. Люминиры являются очень прочными и обладают высокой стойкостью к механическим нагрузкам, действию кислот и красителей. Их устанавливают для скрытия дефектов и выравнивания зубного ряда. В результате многократно выполнявшихся клинических испытаний было доказано, что при бережном обращении с зубами люминиры могут служить дольше двадцати лет.