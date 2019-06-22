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Виниры на передние зубы: виды и особенности установки

Москва, 22.06.2019
Винирами называются микропротезы для зубов, имеющие форму тонких пластинок. Путем наложения виниров на переднюю часть зубов можно придать им требуемые форму и цвет.
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Материалы, используемые для изготовления этих микропротезов, прекрасно пропускают свет, благодаря чему зубы имеют естественный вид. Установка виниров является безболезненной и выполняется довольно быстро. Для этого пациенту нужно побывать у стоматолога два-три раза.

Главным критерием, на основании которого классифицируются виниры, служит материал их изготовления. Самыми качественными стоматологи считают виниры из керамики, вы можете посмотреть фото виниры на передние зубы до и после: фарфоровые или сделанные из диоксида циркония. Микропротезы из композита стоят дешевле, но подходят не во всех случаях. Каждая из перечисленных разновидностей виниров имеет свои плюсы и минусы.

  • Фарфоровые виниры обладают высокой прочностью, не меняют цвет с течением времени и являются полупрозрачными. Комбинация этих свойств дает возможность придать зубам совершенно естественный вид.
  • Виниры, сделанные из диоксида циркония, характеризуются очень высокой прочностью, не тускнеют с течением времени и имеют гораздо более продолжительный срок эксплуатации, чем фарфоровые аналоги. Однако и стоят они намного дороже. Помимо этого, в зубоврачебной клинике для установки таких виниров должно иметься специальное оборудование, а выполняющие ее врачи должны обладать высокой квалификацией.
  • Композитные виниры делают прямо в зубоврачебном кабинете в момент их установки. Для этого пациенту нужно посетить врача лишь один раз. Такие виниры обычно устанавливают на жевательные зубы. Они стоят меньше, чем керамические аналоги, но и срок их эксплуатации существенно меньше.

Помимо керамических и композитных виниров, в микропротезировании используются люминиры. Они представляют собой пластинки толщиной 0,2 миллиметра, изготовленные из сверхпрочного фарфора. Их наклеивают на эмаль с использованием не растворимого в слюне клея, в котором содержится фтор, оказывающий благотворное воздействие на зуб. Люминиры являются очень прочными и обладают высокой стойкостью к механическим нагрузкам, действию кислот и красителей. Их устанавливают для скрытия дефектов и выравнивания зубного ряда. В результате многократно выполнявшихся клинических испытаний было доказано, что при бережном обращении с зубами люминиры могут служить дольше двадцати лет.

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