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Гисметео, прогноз погоды на неделю: погода снова удивит

Москва, 23.06.2019
  • Гисметео, прогноз погоды на неделю: погода снова удивит

Артем Геодакян/ТАСС

Рекордная жара, которая накрыла большую часть России, начинает отступать. Согласно новому прогнозу погоды, который составили в Гисметео, на предстоящей неделе Русская равнина окажется под влиянием холодных воздушных масс, которые принесут в большинство регионов страны освежающую прохладу.

Погода на неделю в северных регионах России

Так на севере России уже холодно и пасмурно. В период с 24 по 30 июня в Магаданской области почти ежедневно будут идти дожди, а столбики термометров даже в дневные часы покажут всего плюс 8-10. Немногим теплее будет в Сахалинской области – 13-15 выше нуля. Ну и здесь осадки прогнозируются почти в ежедневно режиме.

А вот жителей Томской области погода на следующей недели приятно удивит. В понедельник, 24 июня здесь всего плюс 18-19, зато уже в четверг, 27 июня – плюс 27-29, а к выходным и вовсе 30-32, что значительно выше климатической нормы для этого региона. При этом вероятность осадков на предстоящей неделе на всей территории этой области практически равна нулю. Аналогичная погода, по прогнозу Гисметео, ожидается в Новосибирской области. Здесь также в понедельник не выше плюс 19, а в выходные – ни ниже плюс 30. Правда, летний зной в регион придёт уже в среду, 26 июня, когда воздух прогреется до плюс 27-28.    

Прогноз погоды на 7 дней в Крыму

Удивит погода и жителей Крыма, а также многочисленных туристов, которые собираются посетить полуостров в ближайшие 7 дней. По прогнозу Гимсетео, почти на всей территории Крыма 24-30 июня температурный фон будет ниже климатической нормы. Так в Ялте, где в начале недели ещё будет жарко и плюс 27-29, к выходным термометры покажут всего 21-22 выше нуля. В Севастополе средняя температура составит 24-26, в Судаке и Евпатории резко похолодает к уикенду (до плюс 23). Кроме того, ожидаются дожди, местами грозы, а также волнение на море. А вот будет вполне комфортной (плюс 21).

Гисметео. Прогноз погоды на неделю в Петербурге и Москве

По прогнозу погоды Госметео, предстоящая неделя в городе на Неве в основном будет пасмурной, ожидаются кратковременные осадки. В понедельник, во вторник и среду ожидается плюс 21-22, облачно с прояснениями. Начиная с четверга под влиянием циклона из Атлантики температурные показатели понизятся до плюс 16-18, возможно усиление ветра и дожди.

По-настоящему погода удивит жителей Москвы и гостей столицы, где синоптики Гисметео обещают на предстоящей неделю настоящую осень. Изменения климатического фона произойдёт в регионе уже во вторник, 25 июня, когда термометры покажут плюс 21-22. В среду, 26 июня столичный регион ожидает мощнейшее ультраполярное вторжение, которое принесёт с собой ливневые дожди и шквалистый ветер – ожидается, что до конца недели выпадет около трети месячной нормы осадков. Воздух в конце недели прогреется всего до плюс 14-17 днём и до плюс 8-10 ночью.

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