«Хромая утка крякнула!»: в Сети высмеяли угрозы Климкина в адрес России

В Сети Интернет с иронией отнеслись к словам главы МИД Украины Павла Климкина, который пригрозил нашей стране «новой волной давления» со стороны «незалежной» и мирового сообщества.

«Хромая утка крякнула!», – написал один и пользователей.

Другой на своей странице в «ВКонтакте» назвал Климкин «пузырем», который вот-вот лопнет.

Некоторые даже обеспокоились здоровьем главы украинского внешнеполитического ведомства: «Вы ему скажите, что от высокого давления инфаркт приключится непременно», «Может не сдюжить давления, болезный».

«Интересно, а чем он давить будет, животом своим?», – говорится в одном из комментариев.

Ранее в интервью Пятому каналу Климкин заявил, что 25 июня, Украина начнёт давить на Россию с новыми силами. При этом он предупредил, что это к этому давлению присоединится и мировое сообщество, если Москва не предоставит Международному трибуналу ООН отчёт об освобождении военнопленных моряков из Украины.

«Давление будет краткосрочным и среднесрочным», – пригрозил Климкин, так и не объяснив, в чём конкретно будет выражаться это давление.

Между тем, депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик оценил заявление главы МИД Украины, напомнив ему, что метод кнута в переговорах с Россией неэффективен.