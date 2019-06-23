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На преступления Украины пожалуются в Гаагский суд

Москва, 23.06.2019
  • На преступления Украины пожалуются в Гаагский суд

AP/TASS

Даниил Безсонов – начальник пресс-службы Управление народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) – заявил, что все факты преступлений Украины против мирных жителей Донбасса будут переданы в Международный трибунал в Гааге. По его словам, только за последние двое суток из-за обстрелов украинских силовиков по территории республики ранения получили два человека, среди которых 13-летний подросток, передаёт РИА Новости.

«Все материалы преступлений в отношении мирного населения будут приобщены к уголовному делу для последующей их передачи в Гаагу, – пояснил Безсонов. – Обращаемся к международным организациям с просьбой напомнить верховному главнокомандующему Украины Владимиру Зеленскому о его стремлении к миру в Донбассе, благодаря чему избиратели и выбрали его президентом».

Наша справка

В апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против независмых республик Донбасса. Только по официальным данным ООН, жертвами конфликта на востоке страны стали почти 13 тыс. человек, среди которых женщины, дети и пожилые люди.

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