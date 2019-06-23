Роберт Де Ниро и другие звёзды Голливуда снялись в антироссийском видео

Звезда Голливуда Роберт Де Ниро снялся в антироссийском видеоролике, в котором говорится о якобы имеющимся сговоре между РФ и действующим президентом США Дональдом Трампом.

Как передаёт РИА Новости, в съёмках этого видео, которое опубликовано на портале Now This, также приняли участие актёры Лоуренс Фишборн, София Буш и Мартин Шин, продюсер Роберт Райнер, писатель и сценарист Стивен Кинг, а также целый ряд других знаменитостей.

В самом ролике Де Ниро утверждает, что в 2016 году «Москва атаковала демократию» США. Ему вторят и другие звезды Голливуда, заявляющие, что якобы «российское правительство развернуло массивную тайную операцию», чтобы «помочь Трампу возглавить Белый дом».

Любопытно, что знаменитости ссылаются на доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера, который, как известно вообще не нашел никаких доказательств «сговора». Несмотря на это, тот же Де Ниро говорит, что отсутствие необходимых аргументов для обвинения против Трампа является пропагандой, а самого президента обвиняет во лжи.

Кроме того, американские знаменитости грозят судом и тюремным заключением Трампу: «Потому что никто в США – даже глава Белого дома – не вправе стоять выше закона».

Наша справка

В апреле 2019 года, спецпрокурор США Роберт Мюллер опубликовал доклад по итогам расследования о «вмешательстве России» в американские выборы в 2016 году, в котором не нашёл этому никаких доказательств. При этом доклад был опубликован с сокращениями, что вызвало недовольство у противников Трампа. Напомним, российские власти неоднократно отвергали все обвинения в свой адрес, что и подтвердил доклад спецпрокурора.