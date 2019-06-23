Курс доллара: рубль демонстрирует удивительную реакцию на негатив из США

Неделя для российского рубля выдалась очень успешной. Каждый день, за исключением пятницы, курс доллара падал к рублю, поддержку которому оказывали не только вполне ожидаемые решения ФРС, но и рост спроса на рублёвые активы, а также дорожающая нефть. В итоге курс доллара за неделю снизился к рублю на 1,35 руб.

При этом большую часть пятницы курс доллара пытался корректироваться после мощного падения к рублю, которое произошло накануне, когда доллар обвалился ниже отметки в 63 руб., установив свой минимум с августа 2018 года, на фоне решения ФРС 18-19 июня о сохранении процентной ставки в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых. За долларом в конце недели потянулся и евро, который также отыграл у рубля сильное проседание четверга.

Торги пятницы на Московской биржи начались с «гэпа» вниз в обеих валютных парах. Уже по итогам первого часа торгов курс доллара составил 63,16 руб. (+27 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 71,28 руб. (+25,25 коп.). В дальнейшем рост курса доллара и евро продолжился. По данным на 14:55 мск доллар торговался по 63,44 руб. (в моменте пара доллар-рубль поднималась до 63,79 руб.). Курс евро стоил – 71,77 (в моменте пара евро-рубль поднималась до 72,11 руб.).

Рубль в моменте отреагировал на новости из США о том, что в Конгрессе демократы-центристы предлагают ввести санкции против государственного долга РФ в ответ на вмешательство России в выборы. Однако на этот раз реакция рубля на негатив из США оказалась на удивление более чем умеренной, и уже к вечеру рубль почти восстановил дневные потери.

Так, в 19:00 мск курс доллара США составлял 63,28 руб. В 21:30 мск доллар торговался по 63,21 руб. В итоге, к закрытию биржи курс доллара прибавил всего 13 копеек - 63,025руб.

Причем в пятницу в большей степени против рубля играло желание инвесторов сократить длинные рублевые позиции и зафиксировать прибыль к выходным, а также общие тенденции настороженного отношения к риску и рискованным активам из-за опасений по поводу напряженности в отношениях между США и Ираном.

Некоторые из аналитиков предположили, что доллар в ближайшей перспективе может упасть до отметок, которые еще какое-то время назад казались невероятными. В частности, в интервью «Эксперт Онлайн» Александр Осин – аналитик управления операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» – заявил, что с точки зрения среднесрочного периода, можно ожидать укрепления курса рубля до уровни 55 руб. или даже 50 руб. за доллар.

«Это вовсе не шутка, а вполне объяснимая реальность, - пояснил он. – Дело в том, что курсы доллара и евро к рублю с начала года остаются в понижающемся тренде. А под влиянием повышения ставок ФРС ликвидность, сформированная в ходе проведённых в ЕС и США так называемых «количественных ослаблений», постепенно поступает на финансовый рынок и формирует спрос. А это позитивно для курса рубля».

В свою очередь портфельный управляющий ИК QBF Денис Иконников рассказал «Эксперту», что рост рубля связан, прежде всего, с риторикой американского и европейского регуляторов. При этом он напомнил, что глава ЕЦБ Марио Драги допустил снижение процентной ставки и возобновление программы количественного смягчения. Аналогичная ситуация сейчас и в США: ФРС заявила, что для поддержки экономики готова приступить к смягчению денежно-кредитной политики.

По мнению, Иконникова, все указанные события приведут к снижению доходности по облигациям. В связи с этим инвесторы будут искать более доходные инструменты, прежде всего, в развивающихся странах – в частности, в России.

«Поэтому при сохранении положительной конъюнктуры на развивающихся рынках рубль может подойти к отметке в 70 руб. за евро, а также продолжит укрепляться к доллару», – резюмировал портфельный управляющий ИК QBF.

На следующей неделе рубль может получить поддержку от ключевых налогов текущего месяца: во вторник, 25 июня, будет уплата НДПИ (вместе с НДС и акцизами), а в пятницу, 28 июня - налога на прибыль. Ну и конечно инвесторы будут внимательно следить за новостями с саммита G20, где ожидается встреча Владимира Путина и Дональда Трампа.