В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа

Глава пресс-службы российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

По словам представителя Кремля, для начала надо дождаться саммита «большой двадцатки» в Японии.

«Дайте, как говорится не будем бежать впереди паровоза, – заявил Песков в интервью телеканалу «Россия-1». – Я бы всем порекомендовал дождаться G-20, который уже совсем скоро стартует в Осаке».

На уточняющий вопрос журналистов, рассчитывает ли российский президент «с миром» вернуться из Японии, его пресс-секретарь ответил, что именно этому будут посвящены все международные контакты и встречи, которые проведёт Владимир Путин на саммите в Японии.

«Если откровенно, то у меня вообще нет никаких сомнений, что наша делегация вернётся домой с «миром». По крайней мере, этому будут посвящены все контакты Путина на G20, некоторые из которых сейчас ещё только планируются», – резюмировал Песков.