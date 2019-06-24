Билеты в плацкарт могут подорожать

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) предложили изменить государственное регулирование перевозок в плацкартных и общих вагонах. Если государство перестанет участвовать в формирование цен на железнодорожные билеты в этот класс вагонов, то это может сказаться на стоимости билетов, пишет газета «Коммерсант».

В ФАС хотят вообще запретить финансирование перевозок в низкобюджетных вагонах, а вместо этого сформировать «социально значимые направления», на которые государство будет выделять около 8,5 млрд руб. Согласно тексту письма, которое руководитель ФАС Игорь Артемьев отправил курирующему вице-премьеру Максиму Акимову, в настоящее врем цены в регулируемом сегменте устанавливаются без учёта спроса пассажиров.

Из-за этого, по мнению Артемьева, начиная с 2010 года пассажиропоток регулярно снижается. А это в свою очередь подталкивает к потребности в субсидировании. Кроме того, по словам руководителя ФАС, качество услуг в плацкартных вагонах и их состояние не соответствуют ожиданиям пассажиров.