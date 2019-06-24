Делегация РФ прибыла в Страсбург, где проходит сессия ПАСЕ

Сергей Калашников – член верхней палаты российского парламента – завил, что делегация РФ прибыла в Страсбург для возможного участия в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)

«Мы только что приземлились, – рассказал он корреспонденту РИА Новости. – Если ассамблея примет антидискриминационную резолюцию, то уже завтра утром наша делегация направится в здание Совета Европы для участия в сессии ПАСЕ».

Напомним, в эти минуты в ПАСЕ продолжается обсуждение проекта доклада, который может предоставить делегации РФ принять участие в июньской сессии. Если резолюция к докладу пройдёт в нынешнем виде, то наша делегация сразу же подаст заявку на участие в работе сессии. Вместе с тем есть некоторые положение о возможности оспаривания полномочий делегаций.

Напомним, отношения между Россией и ПАСЕ испортились после того, как нашу делегацию в 2014-2015 годах лишили права голоса из-за возвращения Крыма в состав РФ. Летом 2017 года Москва впервые заблокировала сой взнос в организацию.

Ранее сообщалось, что Амели де Моншален – государственный секретарь Франции МИД по вопросам Европы – перечислила условия возвращения нашей страны в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).