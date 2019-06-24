Диетолог рассказал о самой успешной российской диете

Россиянам, желающим сбросить лишний вес, необходимо ориентироваться на сезонные региональные продукты и избегать иностранных кулинарных изысков, рассказала в беседе с НСН диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева.

Врач считает, что «где родился – там и пригодился», поэтому, если для наших предков основным источником белка были мясо, птица и рыба, то и современным россиянам, не стоит ориентироваться на «заморские» изыски, пытаясь сбросить лишний вес.

В сочетании с сезонными овощами и фруктами, которые современные условия позволяют выращивать в хороших парниковых условиях, белковые продукты являются питательными, но не позволяют откладывать организму жир.

«Все это в совокупности дает нам возможность поддерживать хорошее состояние здоровья» - добавила диетолог.

Королева убеждена, что питание, которое пришло к нам с Востока и Запада «чревато не только набором веса, но и формированием аутоимунных болезней».

Врач также считает, что современные врачи просто одержимы здоровым питанием, а процесс снижения веса при этом составляет комплекс мер: умеренное питание, спорт, здоровая психика и сон. Также врач обратила внимание на натуральность продуктов и умеренность их потребления.

«Главное – организовать свою жизнь таким образом, чтобы жить долго и качественно», - резюмировала Королева.