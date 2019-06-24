Два военных истребителя столкнулись в небе над Германией

Два истребителя Eurofighter вооружённых сил Германии потерпели крушение после столкновения в воздухе.

По данным РИА Новости, которое ссылается на немецкие СМИ, самолёты рухнули на территории федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания. Согласно предварительной информации, пилотам удалось катапультироваться. Однако никакой информации о их местоположение, а также состоянии здоровья пока нет.

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Eurofighter – многоцелевой истребитель четвёртого поколения Разрабатывался и производится фирмой Eurofighter GmbH, созданной в 1986 году консорциумом Alenia Aeronautica, BAE Systems и EADS. Исследования перспективного самолёта начались ещё в 1979 году.

В настоящее время ведётся серийное производство этого истребителя. Находится на вооружение ВВС ФРГ, Испании, Италии, Австрии, Великобритании и Саудовской Аравии.