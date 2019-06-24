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Гисметео, прогноз погоды на 3 дня: синоптики обещают осеннюю погоду

Москва, 24.06.2019
  • Гисметео, прогноз погоды на 3 дня: синоптики обещают осеннюю погоду

Валерий Шарифулин/ТАСС

Терпеть невыносимую жару жителям Русской равнины осталось совсем недолго. Как сообщают в Гисметео, прогноз погоды на ближайшие три дня скорее осенний, чем летний.

Уже во вторник, 25 июня на большей части Европейской России погодные условия начнут кардинально меняться. По прогнозам метеорологов, завтра в Рязанской, Владимирской, Тверской, Тульской, Калужской и Смоленской областях, где ещё в прошедшие выходные от жары в прямом смысле слова плавился асфальт, будет всего плюс 21-22. Но пока без осадков.

Осенняя, холодная погода здесь начнётся со среды, 26 июня, когда столбики термометров сползут в дневные часы до плюс 16-18, а после полуночи до плюс 9-11. При этом метеорологи предупреждают о сильных ливнях, грозах и усилении ветра до 13-15 метров в секунду.

Примерно на 7-8 градусов опустится температура в Воронежской, Саратовской и Липецкой областях. Здесь ещё держится летний зной, который сменится в среду 26 июня осадками высокой интенсивности и падением температурных показателей до плюс 21-23. Ночью – плюс 13-15, возможны осадки. В Белгородской области климатическая обстановка если и поменяется, то не так чувствительно, как в соседних регионах. Так, завтра здесь будет 27-28, в среду – 25-26, в четверг – 26-28. Возможно выпадение осадков, которые будут несильными и кратковременными. 

А вот Ростовскую область, а также в Краснодарский край похолодание вообще обойдёт стороной. В ближайшие 3 дня столбики термометров здесь не опустятся ниже плюс 32, прогнозируется солнечная погода, без осадков.

Зато на северо-западе страны уже почти климатическая осень. Например, в Петрозаводске в период с 25 по 27 июня ожидается облачная с прояснениями погода. В ночь на вторник похолодает до плюс 7-9, днём 25 июня прогнозируется плюс 16-18, небольшой дождь. В среду и четверг дожди усилятся, а дневная температура составит 14-16 выше нуля.

Гисметео. Прогноз погоды на 3 дня в Санкт-Петербурге и Москве

По прогнозу Гисметео, в Северной столице во вторник будет сохраняться сухая погода, хотя температурные показатели уже будут напоминать скорее раннюю осень, чем середину лета. Так, завтра синоптики обещают плюс 20-21, В среду, 26 июня тёплый циклон окончательно покинет город на Неве, а ему на смену придёт холодный воздух с северо-запада. Ожидаемо понизится и температура. В среду термометры покажут плюс 17-19, в четверг, 27 июня плюс 15-16. Прогнозируется сильный дождь и порывистый ветер.

В Москве сегодня было ещё по-летнему жарко. Рекордный зной уже отступил, но всё равно сохранялась солнечна погода при дневной температуре плюс 25-27. Предстоящей ночью, по прогнозу Гиметео, показания термометров опустятся до климатической нормы в 11-13 градусов выше нуля. В среду и четверг метеорологи обещают, начало, так называемого переходного периода. Прогнозируется плюс 15-17 днём и всего 9-10 ночью, а также осадки. 

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