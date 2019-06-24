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«Калашников» создаст для Минобороны новых боевых роботов

Москва, 24.06.2019
  • «Калашников» создаст для Минобороны новых боевых роботов

Сергей Фадеичев/ТАСС

Владимир Дмитриев – генеральный директор концерна «Калашников» – в ходе ежегодной презентации, которая состоялась в преддверии форума «Армия-2019», заявил, что концерн получил заказ от военного ведомства России на создание линейки боевых роботов. По его словам, первый похожий комплекс был представлен ещё несколько лет назад, передаёт РИА Новости.

«Сейчас мы уже прошли опытную эксплуатацию и совсем недавно получили заказ на новую линейку робототехнических комплексов, которая будет называться «Соратник». Это буду уже совсем другие изделия – целая линейка продуктов».

При этом Дмитриев пояснил, что ранее «Соратником» назывался робототехнический комплекс, который был разработан в инициативном порядке. Сейчас же на базе технологий, которые были получены в результате этой работы, концерн в интересах Минобороны РФ приступил к созданию нового семейства роботов.

Наша справка

Концерн «Калашников» – системообразующая структура стрелкового сектора ОПК России, российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия.

Концерн является одним из ведущих предприятий стрелковой отрасли страны. Его продукция поставляется более чем в 27 стран. Новыми направлениями производственной деятельности концерна являются: дистанционно-управляемые боевые модули (роботы), беспилотные летательные аппараты и многофункциональные катера специального назначения.

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