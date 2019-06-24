Кому выгоден газовый спор славян между собою

Газ подпортил атмосферу

Как заявил первый заместитель главы аппарата правительства Сергей Приходько, для сохранения транзита газа через Украину нужно урегулировать судебные споры между Газпромом и Нафтогазом. Также важным условием, передает ТАСС слова чиновника, являются поставки топлива на экономически рентабельных условиях.

Сама по себе концепция строящегося «Северного потока — 2» не предусматривает прекращения транзита по действующим маршрутам и «это касается как Украины, так и других стран», — заявил высокопоставленный чиновник. Но что-то портит атмосферу: «необходимо урегулировать отношения между заинтересованными компаниями, согласовать экономические условия и создать атмосферу, способствующую нормальному диалогу», — сказал Приходько.

В общем-то, и урегулировать почти нечего

Урегулирование взаимных требований сторон, полагает директор фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов, сейчас не выглядит наиболее важным и актуальным условием заключения нового транзитного контракта. После отклонения требований Газпрома на 56 млрд долларов к Нафтогазу в 2017 году — за нарушение условия take or pay, вслед за чем Стокгольмский арбитраж в 2018 году частично удовлетворил требования украинской компании по компенсации за снижение объемов прокачки (на 2,5 млрд долларов), по большому счету, взаимных требований, ранее насчитывавших десятки миллиардов, осталось не так и много.

Да, признает эксперт, украинская сторона уже неоднократно заявляла о намерениях взыскать с контрагента 12 млрд долларов за вероятное снижение объемов прокачки газа по украинской ГТС в результате введения в эксплуатацию «Северного потока — 2».

Но, справедливости ради, стоит отметить, что шансы на успешное взыскание компенсации с Газпрома — за нарушение, которого он не совершал по контракту, который даже еще не заключен — выглядят мизерными. Так что и отказ от этих требований может служить разве что жестом доброй воли, не более.

В свою очередь, Газпром сейчас через суд добивается расторжения действующего контракта, но и это вряд ли может оказать существенное влияние на судьбу нового. Соответственно если говорить о снятии взаимных исковых требований, то этот фактор, в качестве одного из основных препятствий на пути к компромиссу не выглядит настолько же важным, насколько — до вынесения решения Стокгольмским арбитражем.

Хотя, добавляет Александр Пахомов, надо признать, что без урегулирования вопроса о пресловутых 2,5 млрд долларов, дальнейшая совместная работа российской и украинской компании будет существенно затруднена. Постоянные попытки контрагента принудить к осуществлению выплат и арест имущества не вносят в атмосферу переговоров конструктивности. Очевидно, что эти требования, а вернее вопрос об их урегулировании, будут каким-то образом закладываться в условия заключения нового транзитного контракта, каким образом, пока говорить сложно, заключает эксперт.

А вот, в чем может быть дело

В ситуации наблюдающейся вокруг транзита газа через Украину отражается весь комплекс противоречий, связанных с нынешней глобальной инвестиционно-экономической ситуацией, продолжает тему Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс». С одной стороны, определенные политико-экономические тенденции и силы заинтересованы в сохранении в ЕС жестко контролируемой, низкой подавленной инфляции при низкой инвестиционной активности.

Это, отмечает эксперт, позволяет сохранить статус-кво в экономике, где значительная роль принадлежит рознично-финансовому сегменту и которой он, вероятно, не хочет делиться. Непрекращающиеся юридические споры между Газпромом и украинскими регуляторами служат, как представляется, интересам подобных консервативных структур. С другой стороны, на фоне постепенного повышения ставок ФРС, увеличения спроса на «риск», на рынке усиливаются тренды, усиливающие рыночные позиции добывающего сектора, обрабатывающей промышленности и связанных с ними отраслей.

В данной связи характерны последние решения Еврокомиссии, которые, наконец, открывают Газпрому возможность для полномасштабной реализации «Северного потока» и которые были отыграны рынком очень значительным повышением интереса инвесторов и к акциям Газпрома, и к российскому финансовому сегменту в целом. Как представляется Александру Осину, в отсутствие каких-либо жестких политизированных решений будущее — именно за развитием взаимовыгодного сотрудничества ЕС, Украины и России в лице Газпрома.

Газпром, на данный момент, практически не нуждается в украинском транзите констатирует аналитик. Однако, учитывая подтвержденные оценками Газпрома, на основе данных HIS и Markit, потенциальные возможности для роста его экспорта в ЕС — а при сохранении нынешней рыночной доли это будет рост на 45%-60% в ближайшие 15 лет — газотранспортные мощности Украины представляют для российского газового монополиста значимый интерес.

Стоимость глубокой модернизации ГТСУ, включая подземные газовые хранилища, оценивалась летом 2012 года немецкой компанией Ferrstaal в 5,3 млрд долларов. Данная сумма представляется приемлемой для инвесторов в случае урегулирования юридических споров между Украиной и Газпромом и заключения нового соглашения о поставках, к примеру, на основе существующего.