Курс доллара готовят к обвалу

В самое ближайшее время США могут девальвировать доллар. Об этом предупреждают эксперты Bank of America. По их мнению, такое решение может быть принято администрацией Дональда Трампа в целях стабилизации американской экономки. При этом в банке убеждены, что доллар сейчас сильно переоценен, а его текущий курс выше эффективного реального обменного курса сразу на 13%.

Ожидаемое смягчение политики ФРС, в частности, возможное снижение ставок на следующем заседание американского регулятора будет недостаточно для оздоровления экономики. По этой причине возрастает вероятность формального валютного вмешательства. Пока в банке считают, что такой сценарий не является базовым, однако риски растут с каждым днём.

Речь идёт о том, что казначейство может дать распоряжение Федеральному резервному банку Нью-Йорка, который, чтобы оказать давление на курс начнёт активно продавать доллары и покупать другие валюты. Здесь возможно два развития событий: интервенция по стерилизованному типу или интервенция по нестерилизованному типу. При стерилизованной интервенции ФРБ Нью-Йорка будет покупать или продавать ценные бумаги на открытом рынке, не вмешиваясь в кредитно-денежную политику. Нестерилизованная интервенция – более типичная и напрямую влияет на денежную массу и ставки.

Ранее США часто проводили интервенции, в частности, в период с 70-х по 90-е годы прошлого века, чтобы стабилизировать курс доллара. Поэтому и сейчас такие действия могут оказаться вполне успешными.

Пока же курс доллара продолжает проседать, причём фронтально – ко всем мировым валютам, в том числе и по отношению к рублю. Всю прошедшую неделю, за исключением пятницы, курс доллара падал к рублю, поддержку которому оказывали не только ожидаемые решения ФРС, но и рост спроса на рублёвые активы, а также дорожающая нефть.

Лишь в последний рабочий день рубль в моменте отреагировал на новости из США о том, что конгрессмены-демократы предложили ввести санкции против государственного долга РФ в ответ на вмешательство нашей страны в выборы. Однако реакция рубля на негатив из-за океана оказалась более чем умеренной, и уже к вечеру рубль почти восстановил дневные потери. В итоге курс доллара за неделю снизился к рублю на 1,35 руб.

Наступившая неделя ожидается для рубля также успешной. Нацвалюту могут поддержать ключевые налоги текущего месяца. Так, уже во вторник, 25 июня, будет уплата НДПИ (вместе с НДС и акцизами), а в пятницу, 28 июня – налог на прибыль.

Продолжают верить в рубль и большинство валютных экспертов. Например, аналитик банка «Санкт-Петербург» Анна Полиенко считает, что курс рубля постепенно возвращается к досанкционным показателям.

«Торговый диапазон до санкций по «делу Скрипалей», которые были введены в августе прошлого года, составлял 61-63 рубля. В текущих условиях рубль может вернуться к тем же значениям», – убеждена Полиенко.

В свою очередь Николай Ребенок – заместитель руководителя инвестиционного отдела НПФ «Согласие» – напомнил, что пара рубль-доллар уверенно преодолела сильный уровень поддержки в 64 руб. за доллар. Сумеет ли теперь рубль закрепиться ниже отметки в 63 руб. во многом будет зависеть от сохранения глобального спрос на рисковые активы в связи с «голубиной риторикой» центробанков США, ЕС, Японии и регуляторов некторых других стран мира.

Естественно инвесторы будут внимательно отслеживать новости с саммита G20, который пройдёт в японской Осаке, где ожидается встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом.