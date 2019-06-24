Микрокредиторы стали чаще жаловаться на россиян

Как сообщает газета «Известия», ссылаясь на собственный анализ сведений, размещенных на портале судов общей юрисдикции Москвы, у граждан России растет число претензий к микрофинансовым и микрокредитным компаниям. Сообщается, что за первые пять месяцев текущего года количество претензий выросло в 1,7 раза, с 523 исков в 2018-м против 912 исков этого года.

Требований по привлечению кредиторов к административной ответственности выросло в 1,5 раза – со 100 обращений до 151.

Также чаще стали жаловаться и сами микрокредиторы: если в прошлом году было рассмотрено 304 иска от представителей этих микрофинансовых организаций, то в этом году их число подпрыгнуло до 1087.

Как сообщает СМИ, не изменилась только суть исков со стороны микрофинансистов, которые требуют взыскать с заемщика долг и начисленные проценты.

Аналитики уверены, что рост обращений в суд со стороны МФО вызван главным образом новым федеральным законом под номером 230, который регулирует деятельность коллекторских компаний.