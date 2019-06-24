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ММК признан одной из самых прибыльных для инвесторов металлургических компаний в мире

Москва, 24.06.2019
  • ММК признан одной из самых прибыльных для инвесторов металлургических компаний в мире

Магнитогорский металлургический комбинат занял пятое место во всемирном рейтинге металлургических компаний с наибольшей доходностью, составленном влиятельной международной консалтинговой компанией Boston Consulting Group. По подсчетам экспертов, последние пять лет акции ММК приносили инвесторам более 30% среднегодовой доходности.

Аналитики BCG оценивали лидеров отрасли с капитализацией свыше 2,5 млрд долларов, положив в основу методики показатель совокупной акционерной прибыли (TSR). При расчете этого параметра учитываются изменение стоимости ценных бумаг и дивидендные выплаты.

Магнитка занимает первое место по доле на российском рынке металлопроката и является одной из крупнейших отечественных компаний по объему дивидендных выплат. В прошлом году ММК распределил в виде дивидендов 66 млрд рублей, подсчитали в «Коммерсанте». Это составило 100% свободного денежного потока (free cash-flow, FCF). Согласно действующей дивидендной политике предприятия на выплату дивидендов направляется не менее 50% FCF при условии, что доналоговая прибыль превышает чистый долг. «В настоящее время мы считаем свою дивидендную политику сбалансированной и эффективной. Компания, как и прежде, ориентируется на регулярный возврат доходности акционерам, поддерживая в целом консервативный финансовый профиль», — отметил в интервью ТАСС генеральный директор ММК Павел Шиляев.

В начале лета Магнитогорский металлургический комбинат с успехом вернулся на рынок заемного капитала, впервые за пятнадцать лет выпустив облигации. Общая сумма размещения составила 500 млн долларов под 4,375% годовых, что стало самой низкой ставкой для долларовых корпоративных размещений в России и СНГ почти за полтора года. Спрос на евробонды ММК в четыре с половиной раза превысил предложение. В облигации Магнитки вложились инвесторы из США, Европы, Великобритании и других регионов мира.

Высокий интерес к долговым бумагам ММК объясняется устойчивым положением компании на рынке и стабильным ростом ее капитализации. Так, в марте этого года аналитики австралийской финансовой компании Simply Wall St. подсчитали, что за последние пять лет акции Магнитогорского металлургического комбината подорожали на 601%. В основе роста — значительные финансовые успехи компании, отметили в Simply Wall St. В частности, по итогам 2018 года компания отчиталась о рекордной EBITDA — 2,418 млрд долларов, что на 20% выше аналогичного показателя за предыдущий год. Чистая прибыль предприятия за прошлый год выросла на 11% и достигла 1,317 млрд долларов.

При этом, по мнению аналитиков австралийской компании, акции ММК остаются недооцененными относительно сопоставимых предприятий отрасли, что предполагает потенциал дальнейшего роста капитализации. По оценкам ведущих инвестиционных банков, анализирующих российскую металлургическую отрасль, рост ценных бумаг Магнитки до конца года может составить до 40%.

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