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МОК заключил контракты с Китаем и США на рекордную сумму

Москва, 24.06.2019

Китайская компания по производству йогуртов и молочной продукции China Mengniu Dairy, а также американская Coca-Cola подписали с Международным олимпийским комитетом крупнейший в истории олимпийского движения контракт спонсоров, передает Financial Times.

Общая сумма двух контрактов составляет $3 млрд, а компании становятся официальными спонсорами шести летних и зимних Игр в период с 2021 по 2032 г.

Как сообщает СМИ, компания Coca-Cola является традиционным спонсором Олимпиад на протяжении последних пятидесяти лет, однако, в последующие десять лет она будет делить эту позицию с молочной компанией из Китая.

Группа China Mengniu Dairy позиционирует себя, как крупнейший производитель йогуртов в Китае, контролирующий на пару с компаний-конкурентом Yili 50% китайского рынка молочных продуктов.

Сегодня молочный гигант испытывает сложности на внутреннем рынке, именно поэтому подписание столь крупного контракта является большой удачей для производителя. Хотя по мнению аналитиков, Mengniu Dairy рискует потерять позиции по продажам детских смесей внутри страны, которые являются важным источником дохода для концерна. Произойдет это еще и по причине падения рождаемости в КНР из-за чего компания пытается укрепиться на зарубежных рынка, в частности в Юго-Восточной Азии.

Заключенный с Китаем крупный контракт, свидетельствует о «повороте Международного олимпийского комитета на Восток», чего раньше не наблюдалось. МОК старался заключать спонсорские контракты исключительно с с западными компаниями, что вызывало критику у мирового сообщества, резюмирует Financial Times.

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