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Названы условия возвращения российской делегации в ПАСЕ

Москва, 24.06.2019
  • Названы условия возвращения российской делегации в ПАСЕ

Михаил Джапаридзе/ТАСС

Амели де Моншален – государственный секретарь Франции МИД по вопросам Европы – перечислила условия возвращения нашей страны в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). По её словам, со стороны Европы делаются определённые жесты, но этого недостаточно.

«Вторая сторона, я имею в виду Россию, также должна сделать свою часть работы, – цитирует политика «Европейская правда». – Речь идёт об уплате Россией взносов. Кроме того, Москва должна дать согласие на то, что комиссар по правам человека сможет без задержек выезжать в любое место РФ».

Напомним, сегодня глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявила, что приглашение для участия российской делегации на июньскую сессию ПАСЕ носит исключительный характер.

Ранее, регламентный комитет ПАСЕ опубликовал проект резолюции. Согласно этому документу нашей стране предоставят место для участия в июньской сессии. Против этого решения категорически против выступили представители Эстонии и Украины.

Наша справка

Российская делегация в ПАСЕ была лишена права голоса весной 2014 года после возвращения Крыма в состав России. Летом 2017 года РФ полностью приостановила выплату взносов в Совет Европы. 

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