Немецкий нефтяной гигант «нацелился» на Россию

Крупнейшая корпорация Германии Wintershall Dea нацелилась на сотрудничество с Россией в области разведки и последующей добыче углеводородного сырья, сообщает издание «Пронедра».

Немецкий гигант образовался в результате слияния двух немецких нефтегазовых компаний Wintershall и DEA и намерен открывать свои представительства по всему миру, отдавая ключевое предпочтение России. Как заявил генеральный директор Wintershall Dea Марио Мерен, именно на Россию по планам компании будет приходиться самая большая доля в суммарной добыче корпорации.

Мерен уверен, что слияние двух компаний положили начало долгосрочному сотрудничеству Москвы и Берлина в энергетической сфере, несмотря на сложное геополитическое положение и давление США.

Данное высказывание главы Wintershall Dea намекает на стремление США прекратить строительство газопровода «Северный поток — 2» и заставить ЕС покупать более дорогой американский СПГ. Как сообщил руководитель, Германия в вопросах энергетики будет руководствуется собственными интересами, пишет СМИ.

С появлением Wintershall Dea на мировом рынке стало на одного глобального игрока больше. Именно такой партнер нужен «Газпрому» для реализации крупных и амбициозных проектов, считает издание.