«Ничего определенно сказать не могу»: Песков о встрече Путина и Трампа в Осаке

Руководитель главы пресс-службы российского лидера Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга с представителями СМИ ответил на вопрос одного из журналистов, готовится ли на G20 встреча президентов России и США. По словам представителя Кремля, работа над графиком контактов российского лидера Владимира Путина на саммите G20 продолжается, передаёт РИА Новости.

«Могу подтвердить, что поездка в Осаку будет по встречам очень насыщенной, – пояснил представитель Кремля. – Мы продолжаем работать над графиком предстоящих контактов президента. Больше ничего определённого сказать не могу».

Кроме того, Песков добавил, что пятница и суббота будут чрезвычайно насыщенны и многосторонними, в том числе двусторонними встречами.

Напомним, саммит G20 пройдёт в японской Осаке 28-29 июня. Ранее сообщалось, что в ходе саммита планируется встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Однако до сих пор нет определённости в каком формате она пройдёт.