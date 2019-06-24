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Один из самых известных автомобильных менеджеров может вновь очутиться за решеткой

Москва, 24.06.2019
Карлоса Гона обвиняют в переводе средств из подведомственных ему автоконцернов его собственной фирме в Ливане
#Сергей Мануков
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  • Один из самых известных автомобильных менеджеров может вновь очутиться за решеткой

Экс-глава Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон после выхода из тюрьмы под залог

AP Photo/Eugene Hoshiko/ТАСС

Каким бы неприятным не был домашний арест, под которым сейчас находится в своей роскошной токийской квартире бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, это все же лучше времяпрепровождения за решеткой. Лучше, несмотря на то, что сейчас его без разрешения судьи не может навестить даже супруга.

Между тем, топ-менеджеру европейского и японского автоконцернов вновь угрожает тюрьма. Токийская прокуратура готовится возбудить против него очередное уголовное дело, уже третье по счету. В этот раз 65-летнего Гона могут обвинить в переводе примерно 350 млн иен (3,1 млн долларов) со счетов Renault и 560 млн иен со счетов Nissan через дилерскую оманскую компанию Suhail Bahwan Automobiles (SBA) его собственной инвесторской фирме GFI в Ливане. Эти деньги находились в распоряжении Гона, как руководителя автогигантов, и предназначались для выплаты вознаграждений членам совета директоров.

Следственный отдел Токийской районной прокуратуры планирует предъявить Гону в суде обвинения в том, что сначала он в марте 2011 года проинструктировал главу ближневосточного управления Nissan выплатить крупный бонус SBA из его «директорского резерва». При этом, подчеркивают в прокуратуре, перевод был осуществлен без какого бы то ни было контракта. По этой же схеме он действовал и с Renault.

В апреле 2017 года Карлос Гон договорился с SBA о переводе половины сумм, полученных от Renault и Nissan ливанской компании GFI.

Токийская прокуратура обвиняет Карлоса Гона в переводе 560 млн иен (около 5 млн долларов), половины 10 млн долларов, полученных им от Nissan в 2017-18 годах, и 2,85 млн евро — половину от 5,7 млн евро, полученных от Renault в 2017 году, на счета GFI.

Неприятностями на Дальнем Востоке беды Карлоса Гона не ограничиваются. Как сообщает французский ежедневник Liberation, французская прокуратура также расследует обстоятельства перевода крупной суммы денег Renault на счета SBA. Уведомления о начале расследования отправлены Гону и его жене по почте.

Карлос Гон, напомним, был арестован в ноябре 2018 года по обвинению в неуплате налогов. Ему вменяется в вину то, что он скрыл от контрольных финансовых органов Японии половину из 150 млн долларов вознаграждения, которое Nissan должен был выплатить ему после ухода с поста председателя правления. В начале марта текущего года Гона отпустили под залог, но менее чем через месяц, 4 апреля вновь задержали. Второй раз бывшего топ-менеджера выпустили под залог в 4,5 млн долларов 25 апреля. Сейчас он может вернуться за решетку до начала судебного разбирательства.

Все обвинения в финансовых манипуляциях и мошенничествах Гон, обладатель трех гражданств: французского, ливанского и бразильского, отвергает и объясняет происками своих конкурентов из руководства японской автостроительной компании.

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