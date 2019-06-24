Орешкин: «ужасная цифра»

Рука помощи

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью программе «Курс дня» телеканала «Россия 24» выступил с рядом заявлений. В частности, он сообщил, что власти предпринимают все усилия, чтобы сдуть пузырь на рынке потребительского кредитования. По его словам, в сегменте потребительского кредитования и микрофинансовых организаций сложилась угрожающая ситуация.

«Там процентные ставки 1% в день — это, на самом деле, ужасная цифра. Люди, которые попадают в эти долговые ямы, — они просто из них выбраться не могут», — заявил министр. В связи с этим Максим Орешкин считает необходимым помочь людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации из-за потребительских кредитов. По его словам, депутаты Госдумы уже разработали ряд предложений, которые должны остановить разрастание долгового «пузыря».

Ранее стало известно, что с 1 октября российские банки не смогут выдавать необеспеченные кредиты упрощенно, как это происходит сегодня. ЦБ обяжет банки принимать во внимание показатель долговой нагрузки заемщика, а также введет специальные надбавки за риск при выдаче таких кредитов.

Кредит портит отношения

О проблеме роста потребительского кредитования при снижении реальных располагаемых доходов населения неоднократно говорили в ЦБ РФ, напоминает ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов. А теперь и руководитель Минэкономразвития указал на опасные тенденции роста закредитованности граждан. И даже считает, что резкий рост платежей по процентам в общей доле расходов населения, который произошел в 2018 году, в перспективе может стать главным фактором социальной нестабильности.

Аналитик полагает, что с этим трудно не согласиться, особенно учитывая то обстоятельство, что в первой половине 2019 года темпы роста потребительского кредитования продолжили расти. Он отметил и другой аспект: общий долг граждан перед банками по потребительским кредитам в России оценивается примерно в 15 трлн рублей, и в будущем возможны проблемы не только у заемщиков, но и у кредиторов.

По словам Олега Богданова, пока объем проблемных кредитов находится на уровне 6%. При ухудшении общей экономической конъюнктуры и дальнейшем падении доходов населения, доля невозвратов может вырасти до 10%. Если 2018 год взять за точку отсчета начала бума потребкредитования, то при среднем сроке кредита в 3 года можно предположить, что проблемы с возвратом кредитов начнутся уже в 2020-2021 годах. Объем плохих потребкредитов на балансах банков может вырасти до 1,5 трлн рублей, а это уже серьезный риск для всей финансовой системы.

Идея доступного кредита не прижилась

За последний год люди набрали в банках и МФО свыше 1,8 трлн рублей, что составляет 2% от ВВП, добавляет аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. В годовом выражении это колоссальный прирост, который фактически ничем не обеспечен.

Но важно понимать, отмечает он, что так негативно настроены только в Минэко. А, например, глава Центробанка не согласна с этими доводами, и полагает, что рисков для стабильности финансовой системы в розничном кредитовании нет.

О чем же так беспокоится Орешкин? О том, объясняет аналитик, что население видит единственный путь улучшения собственных жизненных условий в новом займе. При этом вина банков и МФО здесь очевидная: они по-прежнему лояльны к заемщикам, и МФО как альтернатива банку в этом плане становится последней инстанцией, куда идет человек за деньгами. Но вопрос обеспеченности этих займов становится еще более актуальным, так как проценты здесь выше в разы, а доходы населения не растут несколько лет подряд, плюс инфляция как следствие пресловутого повышения НДС. Исходя из этого, опасения Минэко все же не беспочвенны.

Выход из этой ситуации, считает Алексей Антонов, – дальнейшее ужесточение политики кредитных организаций к заемщикам. Здесь Орешкин может заручиться поддержкой главы Сбербанка, который также считает, что ужесточение условий выдачи потребкредитов, это правильный шаг на пути стабилизации ситуации. Сейчас в правительстве обсуждается вариант оценки соотношения текущих платежей заемщика по кредитам к совокупному доходу его семьи или конкретного гражданина.

То есть, если совокупный доход будет ниже планки, установленной нормативами по каждому конкретному случаю, то в кредите будет отказано. Такая мера, с одной стороны, может снизить уровень необеспеченной долговой нагрузки населения. Но с другой стороны, это еще один повод уйти в теневой сектор микрокредитования, где закон о защите должников от взыскателей, к сожалению, уже не сможет защитить от неадекватного воздействия коллекторов.