Партия Саакашвили не допущена к выборам

Центральная избирательная комиссия Украины отказалась зарегистрировать кандидатов от партии Михаила Саакашвили «Движение новых сил», как идущих по партийным спискам, так и по мажоритарным округам. Причиной отказа послужило то, что съезд партии «Движение новых сил» прошел с нарушение устава партии. Кроме того, ЦИК забраковала решение совета партии «Движение новых сил» об участии в выборах от 8 мая этого года, поскольку указ о проведении досрочных выборов появился лишь 21 мая.

В лополнение к этому ЦИК пообещала передать в полицию протоколы совета партии и съезда «Движение новых сил», в надежде, что правоохранители не продут мимо факта его неправильного проведения.

Саакашвили заявил, что сотрудники ЦИК, назначенные экс-президентом Украины Петром Порошенко, действуют по его указке. Обозвав вышеупомянутых господ «тварями, которые не хотят изменений», Саакашвили пообещал обратиться за помощью к юристам.

Он заявил, что «Движение новых сил» продолжит избирательную кампанию и выразил уверенность в том, что партия примет участие в выборах. Но даже в этом случае преодолеть пятипроцентный барьер у партии Саакашвили шансов, практически, нет. Однако ее кандидаты могли бы победить в некоторых мажоритарных округах.